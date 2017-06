Afschaffen hondentaks in Bergen op Zoom krijgt een financieel staartje

Hondenpoepscooter

Jaarlijks harkt de gemeente op deze manier 475.000 euro binnen. Om het gat van 190.000 euro -die door de taksreductie in 2017 en 2018 wordt veroorzaakt- op te vullen, stellen B en W voor de hondenpoepscooter af te schaffen. Dit levert een besparing op van 40 mille. Nog eens 45.000 euro levert het niet meer inzetten van handhavers op. Schrappen van de aanschaf en het legen van ondergrondse poepcontainers, het schoonmaken van stoepen en grasvelden en het onderhouden van losloopterreinen is goed voor een kostenreductie van nog eens 25 mille. Blijft over een gat van 80.000 euro.

Beleidskader 2018-2021

Het voorstel maakt onderdeel uit van het beleidskader 2018-2021, de opmaat richting begroting 2018, die deze week besproken werd door de gemeenteraad. Alhoewel er alleen maar 'technische' vragen mochten worden gesteld door de politici aan de ambtenaar die het beleidskader presenteerde, werd al direct duidelijk dat dit onderdeel bij een aantal partijen in het verkeerde keelgat is geschoten. VVD, CDA en PvdA bestookten de ambtenaar met de nodige vragen over hoe de koppeling is gemaakt tussen de poepscooter en de hondentaks. Ze wezen erop dat de hondenbelastingen helemaal niet worden gebruikt voor dit soort maatregelen om overlast door hondenpoep tegen te gaan. Maar net als de onroerende-zaakbelasting in een grote pot belandt waaruit allerlei zaken worden betaald. De ambtenaar probeerde hen duidelijk te maken dat er wel een relatie is tussen beiden, maar kwam daar niet echt uit.