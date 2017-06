Afpersing met 'seksfoto's', Bergenaar doet zich voor als jong meisje

Video Arjan Zoontjes: de eerste Nederlandse bomenmakelaar

11:59 BOSSCHENHOOFD - De Bomenmakelaar! Dat daar niemand eerder aan heeft gedacht! Arjan Zoontjens (39) dacht er wel aan en ontwikkelde een platform voor mensen die bomen overhebben en mensen (gemeenten) die op zoek zijn naar een flinke boom. Arjan Zoontjens is de eerste bomenmakelaar van Nederland. In zijn kantoor in Bosschenhoofd wacht hij op de eerste bomen die hij op zijn platform kan zetten.