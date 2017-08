Advocaat bij Jinek: 'Een giftige wolk boven proces Klaas Otto'

De beschuldiging legt volgens De Leon een 'zware hypotheek' op het strafproces dat volgt, zegt hij tegen Jinek. 'Ik kan niet uitsluiten dat justitie het verzint', zegt hij op de vraag van Jinek of justitie het dan maar uit de duim zuigt. Het is volgens De Leon niet mogelijk dat Otto een moordaanslag op Greetje Bos kon beramen vanuit zijn cel: 'Hij wordt al sinds een jaar behoorlijk gemonitord door justitie'.

Otto's kansen in het strafproces verkleinen door deze beschuldiging denkt De Leon: 'Er ligt nu een giftige wolk boven zijn proces'. Tegen Otto begint over twee weken een strafzaak waarin hij wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersen, bedreiging en brandstichting, samen met medeverdachte Janus de V. Die strafzaak zou eerst in Breda plaatsvinden maar is vanwege het nieuws over de mogelijke moordplannen, verplaatst naar de beveiligde rechtbank in Rotterdam.