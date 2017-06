Actie nodig tegen files bij knooppunt Zoomland Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Sinds de nieuwe A4 er is, komt er veel meer verkeer over knooppunt Zoomland. Dat kan de drukte niet aan. De regio dringt in Den Haag aan op actie.

West-Brabant moet een krachtige lobby in gang zetten om te voorkomen dat de regio dichtslibt, zoals bij Bergen op Zoom op knooppunt Zoomland dreigt te gebeuren. ,,We moeten een coalitie vormen richting provincie en Den Haag. We zijn logistieke hotspot nummer 1, daar hoort een robuust wegennetwerk bij'', zegt Jeroen de Lange, secretaris van de Brabantse Zeeuwse Werkgevers (BZW).

Volgens De Lange staan de problemen op de weg ambtelijk en bestuurlijk op een laag pitje. Naast Zoomland vragen in West-Brabant ook de knooppunten Klaverpolder, De Stok en Hooipolder om een oplossing. ,,We moeten samen aan de slag.''

A4

Zoomland, waar files vaker voorkomen sinds de nieuwe A4 er ligt, is volgens De Lange een bijzonder knooppunt omdat er twee verkeersstromen bij elkaar komen: noord-zuid en oost-west. Bergen op Zoom, Steenbergen en Moerdijk deden begin dit jaar een brandbrief de deur uit over Zoomland, richting minister. Tot op heden zonder reactie. Daarom komt Bergen op Zoom opnieuw in actie, zegt woordvoerder Erwin Stander. ,,Vroeger reden veel mensen alleen maar lángs Bergen op Zoom. Nu staan ze er stil.''

Verouderd

Knooppunt Zoomland is verouderd, terwijl - sinds de A4 is opengegaan - het verkeer enorm is toegenomen. Een onderzoek door bureau Goudappel Coffeng in opdracht van Bergen op Zoom heeft uitgewezen dat er op korte termijn al veel winst is te betalen door richting Antwerpen twee rijstroken te maken en de bewegwijzering aan te passen. Nu wordt het verkeer ter hoogte van Philip Morris naar één rijstrook 'geknepen'. Dat geeft bijna dagelijks problemen. Maar het betekent ook dat verkeer richting Roosendaal vast komt te staan, omdat het de afslag niet kan bereiken. Ook het verlagen van de snelheid naar 100 kan de doorstroming verbeteren. Voor de lange termijn is het aanbevolen het knooppunt en de omgeving compleet om te bouwen, zegt het onderzoek.

Roosveltlaan

Maatregelen voor de korte termijn voor Zoomland en omgeving kosten tussen de 4 en ruim 7 miljoen euro. Bergen op Zoom wijst in dit verband ook op het viaduct ter hoogte van de Rooseveltlaan. Dat is voor zo'n 2.500 transporten per jaar te laag, waardoor verkeer eerst de Rooseveltlaan moet opdraaien, de rotonde neemt en dan weer terug naar de snelweg gaat.