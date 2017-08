713 hennepplanten op ruimdag: kwekerijen opgerold in Bergen op Zoom, Roosendaal en Klundert

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL/KLUNDERT - Het hennepteam van politiedistrict De Markiezaten heeft woensdag op zes plekken in de regio hennepkwekerijen opgerold. In totaal zijn er 713 planten in beslag genomen en vernietigd.

Op diezelfde dag werd er ook een ondergrondse kwekerij in Etten-Leur ontmanteld. In een woning aan de Beiershil in Bergen op Zoom bleek geen hennepkwekerij te zijn. Wel stonden er in de tuin twee forse hennepplanten. De eigenaar heeft daar afstand van gedaan.

Ook in Bergen op Zoom is aan de Wilgenhof een professionele kwekerij in beslag genomen. In de kwekerij stonden 457 oogstrijpe hennepplanten en er bleek sprake te zijn van eerdere oogsten. Er is een verdachte aangehouden, zijn auto is in beslag genomen. In het pand werd illegaal stroom afgetakt. De netwerkbeheerder heeft de stroom afgesloten.

Slaapkamer

In een pand aan het Noorwegenpad in Bergen op Zoom is in samenwerking met de wijkagent in een slaapkamer een werkende hennepkwekerij gevonden. De bewoner werd ter plaatse aangehouden. Het vermoeden bestaat dat anderen de man onder druk hebben gezet om de hennepkweek toe te laten.

In de kamer stonden 210 hennepplanten. Ook in deze woning werd de elektriciteit illegaal afgetakt. Door een directe betaling werd de aansluiting ter plaatse hersteld en is de woning weer op het netwerk aangesloten.

Kweektent

Aan de Spoorstraat in Roosendaal is in een woning een kweektent met daarin een kwekerij in beslag genomen. In de tent stonden 40 hennepplanten die in beslag zijn genomen. De eigenaar is aangehouden.

In een tuin aan de Ambachtsherenweg in Klundert zijn in een hok een zeer grote hennepplant en 3 kleinere planten in beslag genomen. De eigenaar was niet thuis maar is uitgenodigd voor verhoor later deze week.

Verder onderzoek

Alle aangehouden verdachten zijn inmiddels verhoord en tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt. De hennepplanten zijn vernietigd en de gevonden kweekgoederen zijn afgevoerd om te worden vernietigd. De politie doet verder onderzoek.