Zes teams strijden om vrij gekomen plekken in derde klasse: VVR en Gudok hebben pech

AMATEURVOETBAL - De competitie zit er nog niet op. Er komen volgend seizoen namelijk drie plekken vrij in de derde klasse. Zes teams, verliezend finalisten in de nacompetitie, strijden in drie finales om die plekken, maar VVR en Gudok krijgen die kans niet.

Vorig weekend stonden er acht finales op het programma met als inzet een plaats in de derde klasse. Acht teams slaagden: Breskens, Victoria'03, Nieuwkuijk, RWB, WereDi, Hapert, BMC en Taxandria vierden feest. Acht andere ploegen hadden pech.

Althans, dat leek het geval. Totdat voor dat finaleweekend bekend werd dat er voor verschillende teams een herkansing kwam. Luctor'88 zou promoveren naar de derde klasse A, maar fuseert, derdeklasser Longa fuseert ook en derdeklasser RKJVV houdt op te bestaan. Voor die drie plekken zouden extra finales gespeeld worden: op zondag 11 juni. Echter spelen niet alle acht de verliezend finalisten voor die plekken; VVR en Gudok hebben pech.

Piramide

De KNVB verwijst hiervoor naar de voetbalpiramide en de nacompetitieopzet. Aangezien er plekken vrij komen in zondag 3A, 3C en 3D, hebben alleen ploegen die aanvankelijk voor die plekken streden nog een kans. Immers: 3A was aan zondag 4A en 4B gekoppeld in het nacompetitieschema, zondag 3C aan 4F en 4I en zondag 3D aan 4E en 4G.

Omdat VVR (zondag 4C) en Gudok (zondag 4D) in hun nacompetitie gekoppeld waren aan de ploegen uit de zondag derde klasse B en in die klasse geen plaats vrijkomt, hebben die ploegen pech, zo redeneert de KNVB.

Willekeur

Gudok is het daar niet mee eens en heeft een klacht ingediend bij de KNVB. Trainer Hans Staps noemt het oneerlijk. "Het gaat hier echter om willekeur, onrechtvaardigheid en ongelijke kansen. Ineens blijken zes andere verliezend finalisten dus nog een kans te krijgen in een derde ronde die nergens beschreven staat", zegt de coach in het Brabants Dagblad.

Regels

VVR legt zich er wel bij neer. "Het zijn de regels van de KNVB, daar heb je je aan te houden", aldus scheidend trainer Gijs Smulders tegenover BN DeStem. "Als we beter ons best hadden gedaan afgelopen wedstrijden, dan hadden we er gestaan. Ik vind het niet reëel om achteraf nog een klacht in te dienen."