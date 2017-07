Voorzittersklucht bij voetbalvereniging SCO uit Oosterhout

OOSTERHOUT – Isabella van Wely is opgestapt als voorzitter van voetbalvereniging SCO uit Oosterhout. Dat brengt ze nu zelf naar buiten, omdat de club het niet wil doen, zegt ze. Eerder was niet nodig, zegt interim-preses Edward Chel. “Wij dachten dat ze tot 1 juli zou blijven.”

In zijn woorden zit een tegenstrijdigheid, want even daarvoor zegt hij: “Mevrouw Van Wely heeft het direct via Twitter gecommuniceerd. Dus vonden wij het niet meer nodig ook nog te melden. Bovendien waren we na de promotie druk met andere dingen.”

Gezien het feit dat Van Wely 5 volgers heeft op Twitter, is twijfelachtig of je mag veronderstellen dat haar bericht een groot bereik zou opleveren. Van Wely: “Bovendien heb ik me toen direct uit laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat wisten ze.”

Hoe dan ook is er een breuk bij de club die zo’n mooi seizoen achter de rug heeft. Onverwachts wist de 600 leden tellende vereniging te promoveren naar de tweede klasse.

Chel: “Op 12 juni gooide ze de kont tegen de krib. Ze zei: ik ben het met deze zaken niet eens, ik stap op. Maar zo werkt het niet, in een bestuur geldt een meerderheid van stemmen. Ik krijg ook wel eens geen gelijk.”

Het ‘lukraak’ benaderen van potentiële spelers in plaats van een dooor het bestuur ggesteunde werkwijze voor de samenstelling van de nieuwe selectie was voor Van Wely de druppel. “Maar er speelde meer, vooral op communicatief vlak. Zo werd een citaat van mij opgevoerd in een bericht over de nieuwe trainer op onze site. Iets wat ik niet had gezegd. Het was niks verkeerds, maar het klopte niet. Dat mijn afscheid maar niet wordt bevestigd zegt wel iets.”

Omdat een bericht uitblijft, ook nu de datum van 1 juli is verstreken, meldt Van Wely het zelf maar. Chel: "Ik ga niet met het vingertje wijzen. Als het niet gaat zoals zij wil, neemt ze kennelijk meteen zelf actie richting de krant."