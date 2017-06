Volg loting KNVB-beker met Dongen zaterdag live

DONGEN - De voetballers van Dongen weten zaterdagochtend wie de tegenstander wordt in de KNVB-beker. Vanaf 10.00 uur wordt er geloot voor de eerste en tweede voorronde van het proftoernooi. De loting is live te volgen via een stream op www.knvb.nl. De loting wordt verricht door Arco Jochemsen, ex-prof bij FC Utrecht, Vitesse, Feyenoord en FC Twente.