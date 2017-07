UVV'40: eindelijk weer derde klasse en dan vijf keer naar Zeeuws-Vlaanderen

ZONDAG DERDE KLASSE A - Tot de grote teleurstelling van de mensen binnen de vereniging bleek woensdagochtend dat UVV'40 was ingedeeld in de derde klasse A. Slechts één derby en liefst vijf keer naar Zeeuws-Vlaanderen.

"Jammer dat de KNVB geen rekening houdt met derby's", doelt trainer Wim Boelens op de ontmoetingen met Bavel, JEKA en Gilze die UVV'40 nu misloopt. Al die ploegen zijn ingedeeld in zondag 3B (check hier alle indelingen). In die competitie zitten meer clubs uit de regio Breda en Oosterhout. "Die wedstrijden missen we wel. Derby's zorgen altijd voor veel publiek."

In 3A, de klasse van UVV'40, vooral clubs uit de regio Roosendaal, Bergen op Zoom, en.... Zeeuws-Vlaanderen. "Ik heb daar goede contacten. Een van mijn oud-spelers, Jaimy de Visser, zit bij HVV'24, die heb ik al gesproken." Boelens ziet ook wel positieve kanten aan het ontbreken van derby's. "Dat zijn altijd wedstrijden op het scherpst van de snede. Een wedstrijd tegen Terneuzen of Victoria'03 is gewoon een wedstrijd, punt."

Bovendien hoeft men in Ulvenhout niet bang te zijn dat de buschauffeur verdwaalt in Zeeuws-Vlaanderen. "Ik ben jaren in Breskens op vakantie geweest, dus daar ken ik de weg. Ook in Hulst." Het is echter wel te hopen dat UVV'40 over een goede bus beschikt, aangezien de ritjes richting Zeeuws-Vlaanderen allemaal een uur en een kwartier duren. Minstens. Boelens: "Wat dat betreft vertrouw ik op de club."

Afstanden