Tholense Boys gaat ten onder tegen Oostkapelle

Nieuwe degradatie is een feit voor Roosendaal, SCO promoveert

16:35 ZONDAG TWEEDE / DERDE KLASSE – SCO is aankomend seizoen voor het eerst in twaalf jaar weer actief in de tweede klasse. Over twee duels was het de meerdere van Roosendaal, dat afzakt naar de derde klasse en voor het tweede jaar op rij degradeert.