Teams uit gemeente Steenbergen zeer productief: alleen meer goals op Schiermonnikoog

BSC geeft zege uit handen en degradeert na strafschoppen

11 juni ZONDAG DERDE / VIERDE KLASSE - BSC is er niet in geslaagd om zich te handhaven in de derde klasse van de zondagamateurs. Na het verloren tweeluik tegen Breskens kreeg de ploeg van trainer Gabor Babos nog één kans om zich alsnog veilig te spelen.