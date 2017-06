Selectie Halsteren is rond: Abdoe Abendi laatste aanwinst

transferZONDAG HOOFDKLASSE B – Hoofdklasser Halsteren heeft zijn selectie voor volgend seizoen rond. Flankspeler Abdoe Abendi is de laatste versterking van buitenaf. De creatieve aanvaller komt over van Vlissingen.

“Bij Vlissingen was ik op een dood spoor beland. Voor het eerst had ik wat blessures, ik heb niet veel gespeeld en had niet het gevoel dat ik nog in de picture was, dus was ik toe aan iets nieuws”, aldus de 27-jarige Abendi.

De rechtsbenige aanvaller, die zowel op links als rechts uit de voeten kan, wordt zo herenigd met Josimar Pattinama en Roycel James, die ook een verleden hebben bij Vlissingen. “Natuurlijk heeft dat een rol gespeeld. Het is fijn om bij een club te komen waar je al mensen kent. Ik ken die jongens al bijna heel m’n leven, dat is sowieso een pluspunt.” Abendi en spits Pattinama weten elkaar goed te vinden, geeft hij aan. “Dat is in het verleden wel gebleken. We hebben een aantal jaar samen gespeeld en ik weet gewoon dat hij een neusje voor de goal heeft. Hij is de afmaker, ik ben meer aangever.”

Ook de nieuwe trainer, Ruud Pennings, heeft een rol gespeeld bij de transfer. “Ruud ken ik al vijf jaar. Dat maakt het een stuk makkelijker. Ik weet hoe hij over voetbal denkt, hij kent mijn kwaliteiten.” Abendi hoopt met Halsteren hoge ogen te gooien. “Halsteren heeft een goede ploeg, maar nu komen daar nog wat versterkingen bij. Ik denk dat we best voor het kampioenschap mee kunnen doen.”