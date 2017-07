Ruud Pennings begint met Halsteren op vertrouwde grond, derby tegen Baronie al op tweede speeldag

Baronie luistert zijn terugkeer in de hoofdklasse op met een thuiswedstrijd in de eerste speelronde. Op 3 september komt Groene Ster op bezoek. Een week later, op 10 september, staat de derby Halsteren – Baronie gepland. Ook dat is voor veel spelers een bijzonder duel. Zo maakte Jonathan Constansia deze zomer de overstap van Baronie naar Halsteren. Jordi Nijs ging hem vorig jaar voor. Ook Matthew Amoah, Jurgen Gijzen, Jurik Zimmerman en assistent-trainer Peter Pijpers hebben een verleden in Breda. Dat terwijl Tom Janssen en Steven van der Spek van Baronie ook in het shirt van Halsteren hebben gespeeld. Baronie – Halsteren is op zondag 18 februari.