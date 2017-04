Mohammad nadert Koenen en Maas in Zilveren Schoen-klassement

Internos en Grenswachters gelijk, Victoria'03 hard onderuit

2 april ZONDAG DERDE KLASSE A - Hoeven is 'best of the rest' na de 5-0 zege op BSC. De degradatiekraker tussen Internos en Grenswachters kende geen winnaar: de bezoekers kwamen in de slotfase langszij, 2-2. Victoria'03 sluit de onrustige week af met een fikse nederlaag.