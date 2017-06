Marcel van der Sloot wordt assistent-trainer bij FC Oss

Wels was de afgelopen 7 jaar assistent-trainer van FC Oss. Drie keer nam hij het roer over van de hoofdcoach na een ontslag. Van maart tot mei deed hij dat dus als vervanger van Gesthuizen. Dat is de club zo goed bevallen dat de club hem een contract als hoofdcoach heeft aangeboden. Wels tekent voor één jaar.

Clubicoon, tevens all-time topscorer, Van der Sloot wordt zijn assistent. De middenvelder speelde jaren voor FC Oss, waar hij ook zijn actieve loopbaan als profvoetballer afsloot. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij de hoofdsponsor van FC Oss, Clubmobiel. Van der Sloot is daarnaast amateurvoetballer bij Cluzona uit Wouw, dat afgelopen seizoen kampioen werd in de zondag derde klasse A en bij de BN DeStem VoetbalAwards er met de prijs voor Ploeg van het Jaar vandoor ging. Ook kwam 'Sloot' in het verleden enkele jaren uit voor RBC.

Van der Sloot was eerder een korte tijd assistent in het seizoen 2014-2015, toen Wels interim-trainer was. Tevens was hij scout. "Marcel is een onafhankelijke denker. Die durft wel tegengas te geven als het moet. Bovendien heeft hij zijn sporen in de voetballerij dubbel en dwars verdiend. Ik ben blij dat een clubman als Marcel deze verantwoordelijkheid durft te dragen en ik vertrouw erop dat hij het samen met het team waar gaat maken", aldus directeur Peter Bijvelds op de clubwebsite.