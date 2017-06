Koenraads trots op Hoeven ondanks mislopen promotie: 'Alles zit goed bij deze club'

Maandag, de desastreuze nederlaag op de Leur. Dankzij een goal in minuut 117 gaat Unitas'30, en niet Hoeven, er met promotie naar de tweede klasse vandoor. De spelers van Hoeven storten ter aarde, trainer Koenraads laat de tranen de vrije loop. "Ja, ik was geëmotioneerd", geeft hij toe. "We grepen op een haar na naast promotie. Dood-, dood-, doodzonde."

We zijn vier dagen verder, Koenraads geniet van een welverdiende vakantie. Probeert van de rust te genieten, maar de beelden van maandag schieten nog regelmatig door zijn hoofd. "Ik denk er nog vaak aan terug. Als je ziet wat we in korte tijd voor elkaar hebben gekregen, er is zo veel gebeurd. Ik had het die jongens zo gegund. Er is echt een hechte band ontstaan in een paar maanden tijd (Koenraads stapte in oktober in, red.). Dan zie je dat die jongens helemaal stuk zitten, dat raakt me."

Toch krijgt het langzaamaan een plekje. "Het relativeren gaat langzaamaan beter, ook omdat ik nu op vakantie ben. Maar het gaat op en neer: dan weer apetrots, dan weer teleurgesteld. Maar we moeten nu verder, ieder verwerkt het op zijn eigen manier. Als je het me over drie weken opnieuw vraagt, schiet het nog steeds door mijn hoofd."

Liever denkt hij terug aan de maandagavond. "We hadden afgesproken om af te sluiten bij Hoeven, wat er ook zou gebeuren. Bij terugkomst was er een erehaag bij de poort, met applaus, met vuurwerk. Een warm bad. In de kantine hadden we eerst een woordje, maar langzaamaan, heel geleidelijk ontstond daar een feestje. Dat tekent deze club, dat is heel belangrijk. Het bewijst de homogeniteit binnen de vereniging. Alles zit goed bij deze club, dat heb ik nog nooit gezien."