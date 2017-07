Duel met ADO Den Haag extraatje voor nieuwe Halsteren-trainer: 'Maar ook zij zijn nog aan het opbouwen'

De trainer uit Vlissingen stond donderdagavond voor het eerst op het veld om zijn manschappen aan het werk te zien. Dinsdag werd er ook al getraind, maar omdat Pennings toen nog op vakantie was, was de selectie in handen van Peter Pijpers en Ron van Nijnatten. "Het was een leuke eerste kennismaking, voor wat betreft trainingen. Eerder al hebben we een bijeenkomst gehad en korte gesprekken gevoerd. Maar donderdag straalde de gretigheid er van af", gaf Pennings aan.

De selectie kwam deze week namelijk speciaal bij elkaar voor het oefenduel met ADO Den Haag, dat vorige maand geregeld werd. Na die wedstrijd is de selectie twee weken vrij en wordt de voorbereiding op 25 juli hervat. "Ik heb wel gezegd dat de spelers er verstandig aan doen om in die twee weken voor zichzelf te trainen, dan is het instapniveau hoger."

Graadmeter

De wedstrijd tegen ADO ziet hij dus als extraatje. "Het is voor de club, voor het publiek, voor de spelers, maar ook voor de trainersstaf. Het is een goede graadmeter om te zien hoe de spelers zich manifesteren op dit niveau en met maar twee trainingen in de benen."

Vorig seizoen zorgde Halsteren nog voor een verrassing in de voorbereiding door profclub Volendam te verslaan. Pennings hoopt op nog zo'n stuntje. "Iedere wedstrijd, ongeacht de tegenstander, moet je ingaan om te winnen. Als je dat niet doet, wordt het niks. Het mag duidelijk zijn dat een bvo (betaald voetbal organisatie, red.) verder is in de voorbereiding, maar je moet niet vergeten dat zij ook aan het opbouwen zijn. Er zijn meerdere clubs die verrassen."