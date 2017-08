Dongen grijpt naast kwalificatieplaats voor KNVB Beker

Vorig jaar kwamen de competitiegenoten in hun onderlinge duels allebei eenmaal als winnaar uit de bus. Toen won tweemaal de thuisploeg. Net als vorig seizoen bleken de onderlinge krachtsverhoudingen in dit bekerduel erg klein te zijn. De thuisploeg begon erg sterk. Nadat Bolck en Van Logstijn al twee kansen om zeep hielpen, kopte Oscar Van Logtestijn zijn Hercules in de 24e minuut op 1-0. Kort na de rust verdubbelde diezelfde Van Logtestijn de Utrechtse voorsprong. Dongen-aanvoerder Remon Koenen was toen al gewisseld door trainer Ron Timmers.

Het was zijn vervanger Thomas Schilders die een groot aandeel had in de wederopstanding van de Kanaries, die in de eerste kwalificatieronde DOVO met 5-2 terug naar Veenendaal hadden gestuurd. Nadat middenvelder Glenn Kools zijn ploeg in de 65e minuut naar 2-1 had gevolleerd, trok nieuweling Schilders de stand tien minuten voor tijd gelijk: 2-2. De spanning in de echte bekerkraker was terug en hierna volgde er een verlenging.