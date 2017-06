BSC geeft zege uit handen en degradeert na strafschoppen

ZONDAG DERDE / VIERDE KLASSE - BSC is er niet in geslaagd om zich te handhaven in de derde klasse van de zondagamateurs. Na het verloren tweeluik tegen Breskens kreeg de ploeg van trainer Gabor Babos nog één kans om zich alsnog veilig te spelen.

In een beslissingswedstrijd tegen Hontenisse in het Zeeuwse Clinge ging het in de tweede helft echter helemaal mis en moest de club uit Roosendaal het onderspit delven in de strafschoppenserie.

BSC begon sterk aan het duel met Hontenisse. Babos was wegens vakantie afwezig bij deze belangrijke wedstrijd. Zijn assistent Bas Antens nam de honneurs waar.

Eerste helft

Angelo Bogers was als eerste gevaarlijk namens BSC. De middenvelder kreeg een grote schietkans, maar in zijn haast schoot hij de bal ruim over. De Roosendalers hadden in de beginfase meer balbezit en het was wachten op de openingstreffer.

Na een kleine twintig minuten opende Mark Deijkers de score. De verdediger kreeg de bal aangespeeld op zo'n 25 meter van het doel. Deijkers dacht niet na en kegelde de bal keihard achter Hontenisse-doelman Pim de Bakker.

BSC bleef druk zetten op de Zeeuwse defensie en dat resulteerde in een 2-0 voorsprong. Deze keer was Bogers wel doeltreffend nadat hij zijn directe tegenstander uitkapte en De Bakker kansloos liet met een hard schot.

Tweede helft

Na de thee stond er een compleet ander BSC op het veld. De tweede bal werd niet meer gewonnen en Hontenisse knokte zich terug in het duel. Na vijf minuten in de tweede helft wist BSC-doelman Mark Kessels zijn ploeg nog te redden door de inzet van Kris van Meele te pareren. Even later werd Kessels geholpen door het houtwerk.

Hontenisse rook bloed en de Zeeuwen wisten de aansluitingstreffer te forceren. De BSC-defensie kreeg geen grip op Thomas de Waal en hij rondde zijn individuele actie schitterend af. BSC-invaller Sjoerd Joosen had de bevrijdende 1-3 op de schoen, maar zijn lob stuiterde op de lat. In extremis ging het alsnog mis voor BSC. Van Meele scoorde de gelijkmaker na een scrimmage voor het doel.

Verlenging

In de verlenging werd er niet meer gescoord, want beide zaten er door heen. In de strafschoppenserie ging BSC ten onder en verloor het met 4-5. Deijkers mistte de eerste strafschop en de vijf spelers van Hontenisse faalden niet vanaf elf meter.



Antens was erg teleurgesteld na de degradatie. ''De tweede helft was samenvattend voor ons seizoen. Gabor baalde er ook heel erg van. We zullen in de vierde klasse aantreden volgend seizoen en proberen om zo snel mogelijk terug te keren'', aldus Antens.



20e minuut 1-0 Mark Deijkers, 28e minuut 2-0 Angelo Bogers

71e minuut 2-1 Thomas de Waal, 86e minuut 2-2 Kris van Meele

Volledig scherm Hontenisse-BSC. Hontenisse promoveert na strafschoppen. Foto Peter Nicolai © Nicolai Peter