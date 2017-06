Broos met Unitas’30 eindelijk naar tweede klasse: ‘Net een film’

ETTEN-LEUR – Drie keer greep Matthijs Broos met Unitas’30 naast promotie in de finale van de nacompetitie. Afgelopen maandag was het dan eindelijk wel raak. “We hunkerden echt naar de tweede klasse.”

In voorgaande jaren ging het steeds mis in de finale: tegen HVV’24, Unitas Gorinchem en vorig seizoen in een poule met Internos en Dubbeldam. Nu was het tegen Hoeven opnieuw ontzettend spannend en werd de winnaar pas in het slot van de verlenging bekend. Tot grote opluchting van Broos was dat nu wel zijn ploeg. “Het was voor sommigen al de vierde keer dat we dit meemaakten. Elke keer die teleurstelling. Nu uiteindelijk lukte het wel. Dan smaakt het extra lekker.”

Maar het koste enorm veel energie. “Je weet gewoon dat Hoeven heel sterk is, dat ze blijven gaan tot aan de laatste minuut. Dat zag je ook wel in het heenduel: ze scoorden 2-2 in de 97ste minuut. Dat toont aan dat ze karakter hebben. En dan begin je de return met een eigen goal. Dan wordt het erg moeilijk.”

Extase

De 1-1 van Jordy Bollaart leidde uiteindelijk een verlenging in. Danny Lauwen nam in de 117de minuut plaats achter de bal bij een vrije trap. Schot, korte hoek, goal. “Danny kan verschrikkelijk goed schieten, dan doet ‘ie dit precies op het juiste moment. Toen ontplofte de boel, iedereen in extase. Drie minuten voor tijd, het kan niet mooier, net een film.”

Het seizoen 2016/17, uiteindelijk het successeizoen, was inderdaad net een film. Een ongekend slechte start, een trainerswissel, een periodetitel en een onvoorspelbaar eind. Unitas’30 snakte naar voetballen in de tweede klasse, erkent de aanvaller uit Rucphen. “Unitas’30 is een grote club, veel leden, mooie accommodatie en goede voetballers, dan moet je gewoon minimaal in de tweede klasse spelen. Die druk voel je, zeker na drie mislukte nacompetities.”

Supporters

Eindelijk. Opluchting. Dat is het gevoel dat zich maandag meester maakte op sportpark De Lage Banken. Ook bij de supporters. “Na de wedstrijd kwam een man van 73 naar me toe. Super blij. ‘Wat mooi dat ik dit nog mee mag maken’, zei hij. Dat is toch mooi? Die man is er altijd. Het geeft ook aan wat voor club het is. Iedereen heeft met ons meegeleefd, dan is het mooi dat we dit terug kunnen doen.”