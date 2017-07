Besiktas-uit en een tripje naar Pretoria voor Virtus: 'Ook daar hebben ze gewoon twee benen'

Geen wedstrijden in Hoeven, Oudenbosch, Roosendaal of zelfs Breda, maar ritjes richting Rotterdam. Het is het gevolg van de nieuwe competitie-indeling van de KNVB. De bond heeft gepoogd te kijken naar 'de meest optimale geografische indelingen voor de verenigingen'. Dat lukt dus niet in alle gevallen, ondervond Virtus. "Natuurlijk waren we liever in district Zuid 1 ingedeeld", is de nieuwe trainer Jack Sweres duidelijk. "Dan hadden we wat meer derby's, goed voor de publieke belangstelling."

Ook aanvoerder Michael Oomen werd woensdagochtend verrast. "Ik ken van alle tegenstanders alleen RCD en Dubbeldam, de rest is mij totaal onbekend. In zondag 3A vond ik het leuk om bijvoorbeeld tegen Hoeven en Cluzona te spelen, daar komen de mensen wel naar kijken. Nu moeten we richting Schiedam en Oud Hoorn, dat trekt niet voor onze supporters."

Zeeland

De rest reageerde verdeeld, volgens Danny Oomen. "De een vindt het juist leuk, je komt een keer in een andere regio, de ander vindt het zonde. Maar het is misschien wel beter dan vijf of zes keer naar Zeeland. Ergens is het ook weer leuk: een keer wat anders."

De tegenstanders analyseren is wel lastig nu, erkent hij. "We kennen hun kwaliteiten niet, dat maakt het lastig." Toch vindt de trainer dat het geen halszaak is. "Ik heb totaal geen indicatie van het niveau. Maar ik denk dat ze allemaal gewoon een shirtje, een broekje, twee benen en één paar voetbalschoenen hebben en dat ze tegen een bal kunnen trappen. Ja, de één wellicht wat beter dan de ander. Maar daar maak ik me niet druk om", relativeert Sweres de boel.

DHV en Seolto

DHV en Seolto kwamen in het seizoen 2014/15 ook uit in een competitie in disctrict West 2. Het werd geen succesvol jaar. Seolto degradeerde uit de zaterdag derde klasse, DHV wist zich via nacompetitie veilig te spelen. "Ik ben een paar keer gaan kijken, dat was een zwaar jaar", aldus Michael Oomen. "Maar dat is in het zaterdagvoetbal, ik weet niet hoe dat op zondag is. Ik heb gekeken naar de teams waar we tegen spelen, een stuk of vier zijn gedegradeerd uit de tweede klasse, een paar gepromoveerd uit de vierde, dus volgens mij is het gewoon een mix." Een doelstelling opstellen is nog lastig. "Dat kan pas na een wedstrijd of vijf, zes. Maar dat we de Brabantse eer hoog houden, dat is wel de bedoeling."

Zondag 3D (West 2)