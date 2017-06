Baardwijk schorst spelers en schaamt zich diep voor vechtpartij

Het duel eindigde in een grote vechtpartij, veroorzaakt door spelers van Baardwijk. ,,De aanstichters, hoofddaders en degenen die een bijrol hebben gespeeld, zullen door het bestuur worden gestraft met schorsingen. Eventueel ontnemen we sommige spelers het actief voetballen bij onze club", zeggen voorzitter Marniek Pullens en hoofdsponsor Ben Janssen, die zich diep schamen voor de wanorde.

Wat er gebeurd, ging viraal. ,,En daar hebben we heel veel last van. Ouders vragen zich af of ze hun kinderen nog wel bij Baardwijk kunnen laten voetballen. Tegelijkertijd kunnen we die filmpjes en foto's gebruiken om exact na te gaan wat er is voorgevallen. En wie zich heeft misdragen. Dan zullen er zeker sancties volgen."