André Maas gaat aan de slag bij De Fendert

Zes teams strijden om vrij gekomen plekken in derde klasse: VVR en Gudok hebben pech

9 juni AMATEURVOETBAL - De competitie zit er nog niet op. Er komen volgend seizoen namelijk drie plekken vrij in de derde klasse. Zes teams, verliezend finalisten in de nacompetitie, strijden in drie finales om die plekken, maar VVR en Gudok krijgen die kans niet.