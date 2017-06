Alliance strikt oud-prof Cerezo Fung a Wing: 'Schat aan ervaring'

"Daar ben ik heel erg blij mee", steekt trainer Rick Schimmel niet onder stoelen of banken. "Hij heeft een schat aan ervaring, het is uniek dat 'ie bij ons komt voetballen. Bovendien is het een heel aardige vent."

Fung a Wing (33), in Suriname geboren, maakte in 2001/02 zijn debuut in het betaald voetbal bij FC Volendam. Met die club promoveerde hij ook naar de eredivisie. Later speelde Fung a Wing ook voor RKC Waalwijk en De Graafschap. In 2010 beëindigde hij zijn profcarrière. Daarna speelde hij nog voor IJsselmeervogels, de zaterdagamateurs van Ajax en NOC uit het Rotterdamse Kralingen.

"Donovan Carolus, onze spits, is een goede vriend van hem", legt Schimmel de link tussen de oud-prof en de Roosendaalse vierdeklasser uit. "Hij kent 'm goed en wist dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Ik ben een maand geleden gaan kijken, daar in Rotterdam, nou, die kan wel voetballen...", is de Alliance-trainer lovend.

"Ik heb hem uitgelegd dat we een simpele vereniging zijn, dat je hier gewoon contributie moet betalen. Maar vorig jaar zijn we geen kampioen geworden, we misten ervaring, dus dat Fung a Wing voor ons koos was echt een openbaring." Fung a Wing kan uit de voeten als middenvelder of centrale verdediger.

Het is niet de enige versterking die Alliance op de slotdag bekendmaakt. Ook Jurvien Martina en Julian Hoogerdijk komen uit de Rotterdamse vriendenkring van Carolus (voormalig jeugdspeler Sparta). De twee hebben een verleden bij de amateurtak van Feyenoord. Daarnaast komt Guilliano Wierikx over van Rood-Wit uit Sint Willebrord.