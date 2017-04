Achtmaal wint thuis acht maal op rij en houdt acht maal 'de nul': 'We zijn bezig aan iets bijzonders'

Trainer Van Aert vertelt met trots over de mooie statistieken: acht thuisoverwinningen op rij, acht keer 'de nul' gehouden. Het laatste tegendoelpunt op eigen veld dateert alweer van 2 oktober, toen DEVO op bezoek kwam. Achtmaal kreeg op eigen veld zelfs maar vier tegengoals. "Twee van Schijf, één van RBC en die ene van DEVO", lepelt Van Aert zo op.

Unieke cijfers. Van Aert straalt van trots. "Ik zeg het ook wel eens tegen die jongens: we zijn bezig aan iets bijzonders. Voor het eerst in de vierde klasse en dan zo presteren...Daar moet je van genieten."

De trainer, die zelf een verleden heeft als speler bij de club, beleefde vorig seizoen al een topjaar toen Achtmaal in de nacompetitie ten koste van Koewacht een historische promotie bewerkstelligde (zie foto onder). Voor dit seizoen zette hij in op handhaving. "Ik wist dat dat mogelijk was, maar deze derde plek had ik niet durven dromen. Je kunt wel even op de derde plek belanden, maar we staan hier nu al een paar maanden. We zullen zien waar dit eindigt. Nu zit alles mee en zitten we in een flow. Alleen tegen RBC en Alliance kwamen we echt tekort."

Ten opzichte van vorig seizoen is er weinig veranderd, merkt Van Aert op. "We zijn maar een klein clubke, we doen het met spelers van hier. We hebben dezelfde groep als vorig jaar: we hebben een goede voorhoede, een stabiele verdediging en een fysiek sterk middenveld. Een jong team dat zich goed ontwikkelt."

Maar ondanks alles blijft men in Achtmaal met beide benen op de grond. "Die jongens willen nu gaan voor de derde plek en dus nacompetitie. Maar in de derde klasse hebben we niks te zoeken, dat weten we ook. Het zou mooi zijn als we op termijn kunnen doorgroeien naar een stabiele subtopper in de vierde klasse."