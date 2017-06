Vliegen voor weinig: 9 tips en tricks

Extra bagage mee op vakantie? Bij de nooduitgang zitten, voor dat kleine beetje meer beenruimte? Dat is dan 100 euro extra. Een vliegtuigticket boeken was nog nooit zo makkelijk en moeilijk tegelijk. Waar vind je de voordeligste vluchten zonder verborgen kosten? Negen tips en tricks van de experts.

1. Zoek met Google Flights

Iedereen in je omgeving lijkt maar goedkope vluchten te vinden, maar hoe doen ze dat? ,,Ik zoek 8 tot 12 uur per dag naar 'superdeals' met prijsvergelijkers als Skyscanner, Kayak en Google Flights'', tipt Scott Keyes, oprichter van Scott's Cheap Flights, gespecialiseerd in het vinden en boeken van goedkope vluchten voor consumenten. ,,Daar komen geen geheime tools bij aan te pas.''

Ook David Elliot, voormalig docent luchtvaartmanagement bij hogeschool InHolland en eigenaar van boekingssite Ticketspy.nl, zweert bij Google Flights. ,,Je voert je vertrekpunt in, geeft aan waar je heen wilt, klikt op je reisdata en binnen twee seconden heb je alle mogelijke tickets in beeld. Een kind kan de was doen.''



2. Last minutes bestaan (bijna) niet meer



Last minutes? Die zijn verleden tijd, luidt het oordeel van beide experts. De dag dat onverkochte stoelen vlak voor vertrek tegen dumpprijzen weggingen, is voorbij. ,,Prijzen gaan nu zelfs omhoog, om optimaal te kunnen profiteren van zakenlui die op het laatste moment weg moeten'', zegt Keyes.

Er zijn nog uitzonderingen. Elliot: ,,Prijsvechters als Ryanair en Easyjet stunten vaak met tickets in de maanden november en december en juli en augustus.'' Volgens hem loont het ook om touroperators als TUI, Corendon en Sunweb in de gaten te houden. ,,Die moeten in juli en augustus van hun onverkochte reizen af.''

3. Aanbiedingen zijn er altijd, niet alleen op dinsdag

Op internet lees je vaak dat je op dinsdag het goedkoopst vliegt. ,,Dat is een hardnekkig fabeltje'', zegt Elliot. ,,Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties ondervinden hevige concurrentie, daardoor veranderen de prijzen het hele jaar door. Daarin valt absoluut geen patroon te herkennen. Er zijn geen specifieke dagen waarop vliegen voordeliger is.''

Wel zijn er dagen, vooral feestdagen, waarop je altijd de hoofdprijs betaalt. Keyes: ,,Wil je met de kerstdagen naar de VS of rondom Chinees Nieuwjaar naar China, dan wordt dat een duur reisje. Zit je niet aan zo'n specifieke moment vast, dan loont het om te wachten.''

Ook een ticket kopen van je zojuist ontvangen vakantiegeld is niet gunstig. ,,Vliegmaatschappijen en touroperators weten wanneer jij je vakantiegeld krijgt en gooien dan de prijzen omhoog'', legt Elliot uit.

Quote Last minutes zijn verleden tijd. Prijzen gaan nu zelfs op het laatste moment omhoog Scott Keyes

4. Boek niet te vroeg

Maar moet je nu vroeg of juist laat boeken? ,,Durf te wachten. Mooie aanbiedingen zijn er altijd'', zegt Elliot. ,,Dat geldt vooral voor intercontinentale vluchten. Dicht bij vertrek zijn de dure stoelen verkocht en is er al aan de vlucht verdiend. De overige zitplaatsen zijn dan goedkoper.''

Keyes raadt aan om verre vluchten tot twee maanden voor vertrek te boeken. ,,Daarna schieten de prijzen vaak omhoog, dus je wilt niet te veel risico nemen. Maar boek je te vroeg, dan loop je mooie deals mis.''

5. Schiphol? Denk ook eens aan Oslo Lufthavn

Door te vliegen vanaf een buitenlandse luchthaven, ben je vaak goedkoper uit. ,,Denk niet vanuit Schiphol'', adviseert Elliot. ,,Nederland is er niet het land naar om te stunten met vliegprijzen op verre bestemmingen, daarvoor is KLM als aanbieder te dominant.'' Vliegen vanaf Barcelona, Berlijn, Kopenhagen of Oslo is vaak goedkoper. ,,Kan je meteen een stedentrip doen, om daarna door te vliegen naar je eindbestemming.''

6. Boek twee keer een enkeltje

Wat als je twee enkeltjes boekt in plaats van een retour? ,,Met Ryanair voor 25 euro heen en met Easyjet voor 15 euro terug", zegt Elliot. ,,Dat kan zeker lonen.'' In de VS is ook het hidden-city ticketing populair, vertelt Keyes. ,,Je boekt een enkeltje van A naar C, maar stapt al uit in B in plaats van door te vliegen naar eindpunt C. Dat is vaak goedkoper dan een directe vlucht van A naar B.''

Elliot: ,,In Europa levert dat te weinig voordeel op, doordat per land en luchthaven de kosten en belastingtarieven erg verschillen. En het kan alleen met handbagage; koffers in het ruim worden alleen op de geboekte eindbestemming afgeleverd.''

7. Foutje, bedankt!

Naar Zuid-Amerika voor 400 euro? Of New York voor 200 euro? Het kan. Want ook luchtvaartmaatschappijen maken foutjes. Zo stuitte Keyes onlangs nog op een retourtje Amsterdam-Tokio voor 250 euro. ,,Zulke vergissingen staan meestal niet lang online, dus het is zaak dat je erbij bent voordat de luchtvaartmaatschappij het foutje herstelt.''

Moeten vliegmaatschappijen verkeerd geprijsde vluchten ook nakomen? ,,Nee", zegt Elliot. ,,Maar veel airlines doen dat wel, uit angst voor slechte reclame. Het compromis is dan vaak dat alle extraatjes zoals eerste klas reizen worden ingetrokken.''

8. Boek vanuit een ander 'land'

Op vergelijkingssites als Kayak.nl en Skyscanner.nl kun je het land aanpassen van waaruit je een ticket zoekt. Je komt dan bijvoorbeeld op de Britse of Duitse versie van de site. Dat trucje kun je ook toepassen als je direct boekt bij de luchtvaartmaatschappij zelf. Door het prijsverschil tussen landen onderling kun je flink besparen op je vliegticket.

,,Maar het werkt niet altijd'', zegt Elliot. ,,Sommige vliegmaatschappijen zien aan de hand van je IP-adres dat je vanuit Nederland boekt. Op het moment van betalen schakelt het systeem dan automatisch over op de .nl-website waar je alsnog de Nederlandse ticketprijs moet betalen.''

9. Reserveer je vliegtuigstoel op een laptop of pc

Over computers gesproken: moet je je cache of browsergeschiedenis opschonen voordat je online een ticket boekt? ,,Nee'', zegt Elliot. ,,Er is geen bewijs dat luchtvaartmaatschappijen of reisagenten op die manier zoekresultaten of de prijs van tickets beïnvloeden. Recent Duits onderzoek heeft wel aangetoond dat boeken met een mobieltje steevast duurder uitvalt dan dezelfde reis boeken op een laptop of pc. De oorzaak is vooralsnog een raadsel. Mogelijk doordat voor mobiel andere software wordt gebruikt.''

Tip tot slot: annuleer snel als je een goedkopere vlucht vindt. Bij de meeste touroperators en vliegmaatschappijen kan dat tot 24 uur na de boeking gratis.

Vragen?