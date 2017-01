Vos sterkste in wereldbekercross in Hoogerheide

Op het parcours waar ze drie jaar geleden haar laatste van zeven wereldtitels veroverde, won Marianne Vos vandaag de wereldbekercross van Hoogerheide. Een week voor het WK in Luxemburg liet de Brabantse in de Grote Prijs Adrie van der Poel nogmaals zien klaar te zijn om een nieuwe regenboogtrui te veroveren.

Vos deed in het wereldbekerklassement, gewonnen door Sophie de Boer, niet mee omdat ze pas halverwege het seizoen instapte. Sinds haar terugkeer in het veld, na afwezigheid van een kleine twee jaar door tal van blessures, won ze vrijwel elke wedstrijd waarin ze uitkwam.

,,Ik voelde me de afgelopen weken al goed, maar het is fijn om zo'n wedstrijd te rijden als laatste voorbereiding op het WK'', zei Vos bij Sporza, kort voordat ze naar het podium moest. Daar werd ze geflankeerd door twee landgenotes: Lucinda Brand (tweede) en Annemarie Worst. De Belgische Sanne Cant klom dankzij haar vierde plaats nog wel voorbij de Tsjechische Katerina Nash naar de tweede plaats in de eindstand van de wereldbeker. De Boer eindigde in Hoogerheide als achtste.

Pechvogel van de dag was Thalita de Jong. De regerend wereldkampioene moest opgeven na een val en verdween naar het ziekenhuis voor onderzoek. Volgens Sporza heeft De Jong met name last van een knie.

