Van der Poel ook de snelste in Hulst

Mathieu van der Poel heeft vandaag ook de Vestingcross gewonnen, een nieuwe veldrit in Hulst. Voor de Nederlander betekende dat zijn vijfde zege in evenzoveel wedstrijden na het WK waarin hij werd verslagen door de Belg Wout van Aert. Zaterdag had hij zich met winst in Middelkerke al verzekerd van de eindzege in de Superprestige.

In Hulst was Van der Poel opnieuw een klasse apart, met op achttien seconden zijn landgenoot Lars van der Haar als tweede. Wereldkampioen Van Aert, zaterdag de nummer twee, werd nu derde op driekwart minuut van de winnaar. Corné van Kessel (zesde) en David van der Poel (tiende) eindigden ook in de top tien. Van der Poel staat deze winter nu op 21 overwinningen. ,,Ik rijd nog twee crossen en hoop op 23 zeges, maar al met al kan ik al terugkijken op een schitterend seizoen. Het parcours in Hulst was op mijn lijf geschreven. Ik heb op de technische stroken het verschil gemaakt.'' Bij de vrouwen was de winst wel voor de wereldkampioene, de Belgische Sanne Cant. Beste Nederlandse was Annemarie Worst: vijfde.