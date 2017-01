Jacques Hanegraaf om tafel met Thijs Zonneveld

Jacques Hanegraaf, de voormalig manager van Thomas Dekker, gaat om de tafel met Thijs Zonneveld, de auteur van de veelbesproken biografie over de oud-wielrenner.

Dat is de voorlopige uitkomst van een kort geding donderdag bij de rechtbank in Amsterdam. De partijen nemen twee weken de tijd om er samen uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan doet de rechter alsnog uitspraak.



Hanegraaf had de zaak aangespannen omdat hij vindt dat hij vals wordt beschuldigd in het boek Mijn Gevecht. De voormalig manager meent dat Zonneveld niet voldoende hoor en wederhoor heeft toegepast op de biografie, waarin onder meer staat dat hij Dekker zou hebben aangezet tot het gebruik van doping. Ook zou hij de wielrenner in contact hebben gebracht met de beruchte Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes. Hanegraaf ontkent dit in alle toonaarden en meent dat hij niet de kans heeft gekregen te reageren op de uitlatingen. Ook de bewering dat hij zelf tijdens zijn wielercarrière heeft geëxperimenteerd met doping is volgens hem volstrekt onjuist.

De voormalig manager wilde daarom een verbod op een nieuwe druk van het boek, waarvan inmiddels al zo'n 60.000 exemplaren zijn verkocht, en een schadevergoeding van 25.000 euro. De rechter vroeg beide partijen vandaag alsnog met elkaar het gesprek aan te gaan. ,,Het zou de lucht wellicht wat kunnen klaren als u wat nader met elkaar kunt spreken.'' De partijen gingen hiermee akkoord.



Hanegraaf zegt dat hij pas op het laatste moment door Zonneveld is benaderd om te reageren op de passages over hem en dat het toen alleen nog mogelijk was om de epiloog aan te passen.