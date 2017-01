article

UYUNI (ANP) - Trucker Gerard de Rooy is nog lang niet zeker van zijn derde eindzege in de Dakar Rally. De Brabander verloor maandag in de zevende etappe tijd op zijn grootste concurrent, de Rus Dmitri Sotnikov (Kamaz). De Rooy (Iveco) eindigde in de ingekorte proef tussen La Paz en Uyuni in Bolivia als vierde op ruim 4 minuten van Sotnikov, die de etappe won. Hij naderde koploper De Rooy in het algemeen klassement tot 2.11 minuten.

De Rooy ziet Rus Sotnikov naderen

