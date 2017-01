Olcay Gulsen gaat afvallen na kritiek op gewicht

Olcay Gulsen heeft aangekondigd te gaan afvallen nadat ze de nodige kritiek te verwerken kreeg omdat ze er voller uitzag in een tv-uitzending. De modeontwerpster trekt zich de berichten over haar gewicht op social media aan. ,, Voor iedere #fatshamer in Nederland. Ik ben inderdaad een beetje (10kg) aangekomen en zal iets aan gaan doen", laat ze weten op Twitter.



De 36-jarige Gulsen was eerder deze week op televisie te zien bij RTL Boulevard. Ze vertelde daar over haar deelname aan De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld, waarin ze samen met Robert Kranenborg door Namibië reist. Toen ze na afloop naar de reacties keek, moet het even slikken zijn geweest. Naast de leuke berichten was er ook veel kritiek omdat het leek alsof ze flink was aangekomen.



Hoe de ontwerpster van Koerdisch-Armeense afkomst de strijd met de kilo's aangaat, heeft ze niet gemeld.