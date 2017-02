Guus stopt na één seizoen weer met The Voice

HILVERSUM - Guus Meeuwis neemt na één seizoen alweer afscheid van The Voice of Holland. Dat vertelde de zanger vrijdagochtend in Evers staat op. “Ik heb er ontzettend van genoten en ik heb echt een wereldtijd gehad, maar ik zit volgend jaar niet in de stoel.”

Guus maakte in oktober zijn debuut als coach in de RTL 4-talentenjacht. Vrijdagavond, als de winnaar van het zevende seizoen wordt gekozen, is hij voorlopig voor het laatst te zien in de rode stoel. “Als je The Voice goed wil doen moet je er voor honderd procent voor gaan en dat gaat volgend jaar niet, omdat ik veel dingen zelf wil doen.”

De Brabander was niet de enige nieuwe coach: ook Waylon nam voor het eerst zangtalent onder zijn hoede. Hij is er volgend jaar graag weer bij, vertelde hij aan Metro. “Ik zou het wel heel tof vinden, maar ik heb er nog niks over gehoord. Ik hou me dus maar vast aan dat geen bericht goed bericht is toch, haha!”

Anouk

Dat Ali B ook in de achtste reeks weer op de draaiende stoelen zit, is zeker. “Ik ben er volgend jaar weer bij. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Vergelijk het met voetbal: als het Nederlands elftal speelt, zijn er zestien miljoen coaches die er iets van vinden. Dat is bij The Voice ook. Als je dan een van de vier echte coaches bent, is dat een enorme eer”, zegt hij in Metro.

Ook Sanne Hans is er, voor zover ze weet, volgend jaar weer bij. “We hebben het heel fijn, dus als ze me weer vragen zeg ik graag ja. Ik zie het als een mooie aanvulling op mijn carrière, maar geen invulling van.”

Guus liet zich op Radio 538 nog niet uit over zijn opvolger. Gefluisterd wordt dat Anouk weer terugkeert. Zij maakte vorig seizoen haar debuut als coach, maar was er dit jaar niet bij vanwege de komst van haar zesde kind. Anouk tekende een contract voor twee seizoenen.

ANP Kippa