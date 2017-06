Bolt en Follender nu écht vrij

Ze gaan via land naar de stad Cucutá en komen daar tussen 13.00 en 14.00 (Nederlandse tijd) aan. Volgens Claro verkeert het duo in goede conditie.

De vrijlating van de twee Nederlanders volgt op urenlange verwarring over hun situatie. De ELN meldde gisteravond op Twitter dat Bolt en Follender waren vrijgelaten en in goede gezondheid verkeerden maar dat bleek een vergissing. Volgens de guerrillabeweging werd via Radio Nacional Patria Libre (Ranpal), haar radio-afdeling, een verslag ontvangen wat intern niet goed gecommuniceerd zou zijn. De guerrillabeweging trok daarop haar bericht over de vrijlating in en bood excuses aan voor de ontstane verwarring.