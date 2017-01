Zacht weer houdt nog wel even aan

Gewekt worden door fluitende vogels en je handschoenen thuislaten. Het ochtendritueel ziet er deze week heel anders uit nu de kou het land uit is en de thermometer richting de dubbele cijfers gaat. Het zachte weer houdt volgens Weerplaza voorlopig nog wel even aan.

Dankzij een zuidelijke stroming wordt zeer zachte lucht aangevoerd en stijgt het kwik de komende dagen naar 10 tot 15 graden.

Die cijfers zijn tegen het uitzonderlijke aan, maar niet extreem, legt weervrouw Diana Woei uit. ,,Wat het meest opvallend aan de afgelopen periode is, is die snelle stijging. De contrasten zijn groot. We kregen in januari te maken met een blokkade, waardoor het heel koud werd. Een warme februarimaand hebben we vaker gezien, zoals in 2004, toen het richting de 16 graden ging.''

IJs- en vorstdagen

Met twee ijsdagen, 17 vorstdagen en een maandgemiddelde van 1,6 graden in De Bilt, noteert januari de 38ste plek van koudste januarimaanden van de afgelopen 100 jaar.

De eerste weken van de tweede maand van dit jaar gaan gemiddeld, volgens de laatste weerkaarten, naar 12 graden. Dat is twee keer zo veel als de normale waarde, waardoor het lenteachtig aanvoelt.

Woei verwacht dat het de komende tien dagen nog zacht zal blijven. ,,Donderdag en vrijdag blijft de kans op regen aanwezig, maar er is ook af en toe zon. In het weekend wordt de regenkans wat groter en waait het harder. Halverwege februari zal het 's nachts weer gaan vriezen. Maar die zuidwestelijke stroming houdt nog even aan.''

