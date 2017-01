Tientallen jongeren in psychiatrische klinieken na gelekte naaktfoto's

Elk jaar belanden tientallen jongeren in psychiatrische klinieken nadat hun naaktfoto's en seksfilmpjes zonder hun toestemming op het internet zijn verspreid. De jongeren kampen met depressies, drank- of drugsverslavingen en ernstige trauma's, blijkt uit onderzoek van RTL.

Jeugdkliniek Yes We Can Clinics zegt tegen het onderzoeksteam van het nieuwsprogramma dat 25 procent van de meisjes die ze behandelen klachten vertonen die kunnen worden herleid naar de gevolgen van uit de hand gelopen gevallen van 'sexting', het privé delen van erotische foto's of filmpjes via bijvoorbeeld mobiele telefoons of sociale media.



Iva Bicanic, van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld, zegt dat dit komt omdat de impact van een uitgelekte foto te vergelijken is met een trauma. ,,Deze jongeren ontwikkelen PTSS-achtige klachten. Ze zijn in permanente staat van alertheid en hebben herbelevingen. Hun hele leven wordt erdoor beheerst." Jongeren kunnen als gevolg van uitgelekte foto's die door hun school circuleren in sociaal isolement terechtkomen en depressief worden.

Zelfmoord

AD sprak vorig jaar met de 17-jarige Jaida uit Overvecht, die zelf slachtoffer werd van de gevolgen van sexting. Haar naaktfoto's werden verspreid via social media, waarna haar leven instortte. ,,Pas na dagen drong écht tot me door wat er was gebeurd. Toen kwamen de tranen. Hele dagen achter elkaar heb ik gehuild. Het ging zo slecht met mij dat ik zelfmoord heb overwogen. Dat heb ik gelukkig niet gedaan. School werd voor mij een hel. Ik was het zwarte schaap. De slet van de school. Ik werd nagekeken en uitgescholden. Stond er helemaal alleen voor."



Ook Jaida heeft toen hulp gezocht. ,,Gelukkig was er één vriendin die me bleef steunen. En ik kwam ook in contact met een hulporganisatie in Utrecht, Pretty Woman. Zij hebben me goed kunnen helpen. Dat doen ze gelukkig nog steeds."