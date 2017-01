Carnavalsonderzoek: Populariteit neemt af

Over een maand barst in het zuiden van Nederland het jaarlijkse carnaval los. Voor jongeren 'de beste week van het jaar', maar 35-plussers vinden dat het feest zijn beste tijd wel heeft gehad. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Compleet Verkleed en reclamebureau Happy Cactus onder 2.500 respondenten.

Het katholieke feest lijkt steeds minder populair te worden. Dit jaar kwamen er 10 procent meer negatieve reacties op de vraag: 'Wat vind je van carnaval?' Toch zegt de helft van de ondervraagden er zin in te hebben. De groep die claimt dat carnaval zijn beste tijd wel heeft gehad, groeit echter gestaag.

Dit is ook terug te zien aan het steeds kleiner wordend aantal dagen waarop carnaval gevierd wordt. Bijna 10 procent meer carnavalsvierders dan vorig jaar houdt het alleen bij het weekend. Alleen onder jongeren tussen 18 en 35 jaar blijft carnaval onverminderd populair. Zij vinden carnaval ,,de beste week van het jaar”. Over het algemeen hebben vrouwen meer zin in carnaval dan mannen.

Uitgaven

Ongeveer 60 procent van de respondenten zegt meer dan 70 euro uit te geven. 35 procent geeft ongeveer 50 euro uit en een minderheid van 5 procent geeft minder uit dan 30 euro.

Uit eerder onderzoek van de rekenkamer is gebleken dat er jaarlijks ongeveer 1.5 miljoen carnavalsvierders zijn. Een rekensom leert ons dan snel dat we in totaal zo’n 100 miljoen euro per dag uitgeven. Gemiddeld genomen gaan we ongeveer 2,5 dag carnaval vieren waardoor we de carnavalskas met circa 250 miljoen euro vullen. Dit is ongeveer gelijk met vorig jaar.

Echte carnavalsmuziek

Tradities lijken dit jaar steeds meer op de achtergrond te raken. Zo geeft een meerderheid de voorkeur aan ‘normale stapmuziek’. Slechts een derde van de carnavalsvierders luistert nog het liefst naar echte carnavalsmuziek. Hiervan is het grootste deel afkomstig uit Limburg en wat ouder dan gemiddeld.

En wat trekken we dan aan? Meer vrouwen dan mannen geven de voorkeur aan een sexy outfit in plaats van een gek pak. De helft van de vrouwen wil er liever mooi uitzien. En wat echt niet door de beugel kan tijdens carnaval is verkleed gaan als horrorclown, (zelfmoord)terrorist, Bosjesman, Arabier of gekleed in een boerkakostuum.

Klik hier voor een graphic met feitjes en weetjes uit het onderzoek.