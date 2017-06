20-jarige Amerikaan krijgt auto van volslagen vreemden

De 20-jarige Amerikaan Justin Korva werd afgelopen vrijdag verrast met een bijzonder cadeau. De jongeman liep dagelijks vijf kilometer naar zijn werk bij een taco-restaurant en dit wekte het medelijden van een lokale inwoner, Andy Mitchell. Mitchell besloot om geld in te zamelen voor een auto. Binnen een week was er genoeg geld voor een Toyota Camry. Andy's vrouw, Mandy Morton Mitchell, filmde hoe de verraste Korva zijn geschenk in ontvangst nam.